Sabato 14 marzo 2026 alle 20:45 si sfidano Udinese e Juventus nella ventinovesima giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e i pronostici indicano che entrambe le squadre non segnano da diverse partite. La Juventus cerca una vittoria in trasferta dopo più di un mese, mentre l’Udinese si prepara a affrontare la partita con obiettivi di classifica.

La Juventus fa visita l’Udinese per la ventinovesima giornata di Serie A con l’obiettivo di continuare l’assalto al quarto posto e di ritrovare la vita una vittoria in trasferta che manca da oltre un mese. La squadra di Luciano Spalletti è sesta ma ha soltanto a -1 da Como a Roma. I bianconeri hanno interrotto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Udinese-Juventus (sabato 14 marzo 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Non segnano entrambe le compagini

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