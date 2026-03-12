Sabato 14 marzo 2026 alle 20:45 si gioca Udinese-Juventus, una partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A. La Juventus affronta l’Udinese con l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica e di trovare una vittoria in trasferta che manca da più di un mese. Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti e non segnano da diverse partite.

La Juventus fa visita l’Udinese per la ventinovesima giornata di Serie A con l’obiettivo di continuare l’assalto al quarto posto e di ritrovare la vita una vittoria in trasferta che manca da oltre un mese. La squadra di Luciano Spalletti è sesta ma ha soltanto a -1 da Como a Roma. I bianconeri hanno interrotto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Udinese-Juventus (sabato 14 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Non segnano entrambe le compagini

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