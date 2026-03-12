Udinese-Juve | una tappa chiave per la corsa Champions

Sabato 14 marzo alle 20:45, alla Dacia Arena di Udine, si gioca la partita tra Udinese e Juventus, valida per la 29ª giornata di Serie A. La sfida coinvolge le due squadre in una fase importante del campionato, con la Juventus che cerca punti per la corsa alla qualificazione alla Champions League e l’Udinese che tenta di consolidare la propria posizione in classifica.

Sabato 14 marzo alle ore 20:45, alla Dacia Arena di Udine, la Juventus affronterà l’ Udinese nel match valido per la 29° giornata di Serie A. Una partita di grande importanza: in palio non ci sono soltanto tre punti, ma anche un pezzo cruciale nella corsa alla prossima Champions League. Dalla classifica finale, infatti, potrebbero dipendere strategie di mercato, rinnovi e investimenti futuri in casa bianconera. I friulani non spaventano la Vecchia Signora. Storicamente, l’Udinese non ha mai rappresentato un ostacolo insormontabile per la Juventus. Nella gara di andata i piemontesi si sono imposti 3-1 e, guardando i numeri complessivi, la Juventus è la squadra che ha battuto più volte l’Udinese in Serie A: 71 successi e 18 pareggi. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

