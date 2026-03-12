UDC Martina Franca Roberta Zaccaria nuova commissaria cittadina

Durante una riunione del direttivo cittadino tenutasi l’11 marzo, l’UDC di Martina Franca ha ufficializzato la nomina di Roberta Zaccaria come nuova commissaria. La decisione è stata approvata dal gruppo, che ha deciso di affidarle la guida del partito nella città. Questa nomina modifica l’organizzazione interna del partito locale, senza ulteriori dettagli sui motivi o le modalità.

Tarantini Time Quotidiano Cambio nell’assetto organizzativo dell’UDC a Martina Franca. Nel corso della riunione del direttivo cittadino, tenutasi l’11 marzo, il partito ha ratificato la nomina di Roberta Zaccaria come nuova commissaria cittadina. Zaccaria raccoglie il testimone di Donatella Castellana, che negli ultimi anni ha guidato il partito a livello locale. Contestualmente, Castellana è stata nominata vicecommissaria provinciale dell’UDC, incarico che rafforza il collegamento tra l’organizzazione cittadina e quella provinciale. Nel corso dell’incontro, il direttivo cittadino e i consiglieri comunali hanno espresso un ringraziamento a... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - UDC Martina Franca, Roberta Zaccaria nuova commissaria cittadina Articoli correlati Roberta Zicari nuova coordinatrice cittadina dell’Udc: “Costruiremo un percorso politico inclusivo”La consigliera comunale Roberta Zicari è stata nominata coordinatrice cittadina dell’Unione di Centro per la città di Agrigento. Martina Franca: ambulatorio solidale, nuova sede Inaugurazione domenicaDi seguito il comunicato: L’Ambulatorio solidale di Martina Franca, Ente del terzo settore attivo nell’assistenza sanitaria alle persone che vivono... Tutti gli aggiornamenti su Martina Franca UDC Martina Franca: Roberta Zaccaria nuova Commissaria cittadina. Donatella Castellana nominata Vicecommissaria provincialeNel corso della riunione del direttivo cittadino tenutasi l’11 marzo, l’UDC di Martina Franca ha ratificato una importante modifica dell’assetto locale del partito. Il direttivo ha infatti nominato Ro ... pugliapress.org Palamara a Martina Franca sul referendum giustizia: incontro promosso dall’UDCPalamara a Martina Franca per parlare di referendum giustizia e presentare il libro. Incontro promosso dall’UDC di Martina Franca ... pugliapress.org