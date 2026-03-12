Ucraina Russia colpisce Zaporizhzhia con bombe teleguidate | diversi feriti

Da periodicodaily.com 12 mar 2026

Oggi, la Russia ha lanciato un attacco con bombe teleguidate sulla città di Zaporizhzhia e sulle aree circostanti in Ucraina. L’attacco ha provocato almeno 13 feriti, tra cui due minorenni. Le autorità ucraine hanno confermato i danni causati dall’operazione. Nessuna altra informazione sui danni o sulle conseguenze dell’attacco è stata resa nota.

(Adnkronos) – La Russia ha attaccato oggi, giovedì 12 marzo, la città meridionale ucraina di Zaporizhzhia e la regione circostante con bombe aeree teleguidate, ferendo almeno 13 persone, tra cui due minorenni. Lo hanno riferito le autorità locali, precisando che gli attacchi hanno preso di mira Zaporizhzhia e il villaggio di Rozumivka, danneggiando condomini, abitazioni. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

