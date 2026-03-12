Ucraina la Russia colpisce Zaporizhzhia con bombe teleguidate | diversi feriti

La Russia ha lanciato attacchi con bombe teleguidate contro Zaporizhzhia, provocando numerosi feriti tra la popolazione civile. I bombardamenti sono avvenuti mentre la guerra prosegue nel territorio ucraino, lasciando tracce di danni e paura tra i residenti. Nessuna altra informazione sui danni specifici o sui responsabili è stata comunicata finora.

Nuovi bombardamenti colpiscono l'Ucraina mentre la guerra continua a segnare il territorio e la popolazione civile. Nella giornata di giovedì 12 marzo, la Russia ha lanciato un attacco contro la città meridionale di Zaporizhzhia e alcune località della regione circostante utilizzando bombe aeree teleguidate. Il bilancio provvisorio parla di almeno 13 persone ferite, tra cui due bambini. Le autorità locali hanno riferito che gli attacchi hanno provocato danni a condomini, abitazioni private e infrastrutture, aumentando il clima di tensione in una delle aree più esposte al conflitto. L'offensiva arriva mentre prosegue il confronto militare tra Mosca e Kiev e mentre sul piano diplomatico si preparano nuovi incontri tra i leader europei e il presidente ucraino.

