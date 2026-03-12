Ucciso per un paio di cuffiette Daniele Rezza prova a chiedere scusa La famiglia di Manuel | ridi vergognati

Daniele Rezza, accusato dell’omicidio di Manuel, ha provato a chiedere scusa e a chiedere perdono. La famiglia di Manuel ha risposto con dure parole, chiedendo a Rezza di vergognarsi e di smettere di ridere. L’incidente è avvenuto a Rozzano, in provincia di Milano, e riguarda il decesso di Manuel causato, secondo le accuse, da un diverbio legato a un paio di cuffiette.

Rozzano (Milano) – Le parole di scuse e la richiesta di perdono pronunciate da Daniele Rezza, il 21enne che l’11 ottobre 2024 a Rozzano, accoltellò e uccise Manuel Mastrapasqua, 31 anni, per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro, sono state una coltellata al cuore per la mamma di Manuel che non è riuscita ad ascoltarle in silenzio: "stai zitto", ha urlato in aula, piangendo " vergognati ". A fatica la mamma ha rispettato l’invito al silenzio della presidente della Corte durante quelle dichiarazioni spontanee. Proprio a pochi minuti dall’inizio della prima udienza di appello, Rezza, condannato a 27 anni nel luglio dello scorso... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

