Uccise la compagna Eleonora Guidi ma non può essere processato la cognata | Basta sceneggiata per non andare in galera?

Lorenzo Innocenti, accusato di aver ucciso la compagna Eleonora Guidi, non sarà sottoposto a processo perché una perizia ha stabilito che non è in grado di affrontare un procedimento giudiziario. La cognata ha commentato la decisione parlando di una “sceneggiata” per evitare la galera, mentre Innocenti rimane libero senza essere stato condannato.

Lorenzo Innocenti resta libero e senza processo perché secondo una perizia è assolutamente non in grado di stare in giudizio. La sorella di Eleonora Guidi: "Per salvarsi dall'accusa di femminicidio è sufficiente fare una sceneggiata buttandosi dal balcone?". Femminicidio Rufina: uccise Eleonora Guidi ma non ricorda nulla. Non può essere processato. FIRENZE – Non e' in grado di affrontare il processo e non è socialmente pericoloso Lorenzo Innocenti, l'architetto di 37 anni, accusato di omicidio volontario. Un anno fa l'omicidio a Rufina: Lorenzo Innocenti, 37 anni, uccise con decine di coltellate la compagna mentre preparava il caffè. La rabbia della sorella di Eleonora: «Uno scandalo».