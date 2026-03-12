Il pubblico ministero ha chiesto l’ergastolo con sei mesi di isolamento diurno per Luca Ricci, un uomo di 50 anni imputato di aver ucciso i genitori. L’udienza si è svolta davanti alla Corte d’Assise del tribunale di Pesaro, dove sono stati presentati i dettagli del procedimento riguardanti il duplice omicidio. La richiesta di condanna segue le accuse di omicidio volontario.

di Antonella Marchionni Ergastolo con 6 mesi di isolamento diurno. È la condanna chiesta ieri dal pm Maria Letizia Fucci davanti alla Corte d’Assise del tribunale di Pesaro per Luca Ricci, 50 anni, imputato per il duplice omicidio dei genitori. Per l’accusa il delitto è aggravato da premeditazione, crudeltà, futili motivi e dal fatto di essere stato commesso contro entrambi gli ascendenti. Il movente, secondo la Procura che ha coordinato le indagini condotte dalla Squadra Mobile, sarebbe economico: 12mila euro da trovare entro la mattina del 24 giugno 2024 per evitare che i genitori venissero sfrattati dalla casa venduta all’asta a causa dei debiti del figlio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uccise i genitori a causa dei debiti. Chiesto l’ergastolo per Luca Ricci

Articoli correlati

Genitori uccisi per 12mila euro: il pm chiede l’ergastolo per Luca RicciPesaro, 11 marzo 2026 – Ergastolo con sei mesi di isolamento diurno, con le aggravanti della premeditazione, dei futili motivi, della crudeltà e del...

Leggi anche: Uccise i genitori, Luca Ricci: “Nessuna premeditazione ma merito di pagare”

Tutto quello che riguarda Luca Ricci

Temi più discussi: Uccise i genitori a causa dei debiti. Chiesto l’ergastolo per Luca Ricci; Fano, uccise i genitori: chiesto l’ergastolo per Luca Ricci; Uccise i genitori per i debiti, chiesto l'ergastolo per Luca Ricci; Fano, duplice omicidio dei genitori nel 2024: chiesto l’ergastolo per Luca Ricci.

Uccise i genitori, l'accusa chiede l'ergastolo e sei mesi di isolamento diurnoLa Procura di Pesaro ha chiesto una condanna all'ergastolo, con sei mesi di isolamento diurno, per l'accusa di duplice omicidio aggravato nei confronti di Luca Ricci, il 50enne accusato di aver ucciso ... ansa.it

Uccise i genitori per i debiti, chiesto l'ergastolo per Luca RicciFANO Il pubblico ministero Maria Letizia Fucci ha chiesto la condanna all’ergastolo, con sei mesi di isolamento diurno, per Luca Ricci, il 50enne fanese accusato del duplice omicidio ... corriereadriatico.it

Occhio alla Notizia. . Ergastolo con sei mesi di isolamento diurno: è la richiesta avanzata dall’accusa nei confronti di Luca Ricci, imputato per il duplice omicidio dei genitori avvenuto nel giugno 2024 in Via Fanella a Fano. - facebook.com facebook

Domani a Roma, presentazione di "Amras" di Thomas Bernhard. Con Filippo Bologna, Tommaso Giartosio e Luca Ricci. Alla libreria Spazio Sette, ore 18. x.com