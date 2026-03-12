uccisa per paura di tornare in carcere

Un uomo di 50 anni, di nazionalità macedone, ha confessato di aver ucciso la moglie il 3 dicembre scorso a Pianello Vallesina. Durante l’interrogatorio con il pubblico ministero, ha ammesso di aver commesso il delitto a causa della paura di tornare in carcere. La vicenda ha portato all’arresto dell’uomo e all’apertura di un procedimento giudiziario.

Interrogato dal pm ha confessato l’ omicidio della moglie il 50enne Nazif Musliaja, macedone, commesso il 3 dicembre scorso a Pianello Vallesina. La donna, Sadjide, 49 anni, sua connazionale, è stata uccisa nella loro abitazione, a colpi di un tubo di ferro da cantiere poi trovato fuori casa e sequestrato dai carabinieri. "Avevo paura di tornare in carcere ", ha spiegato l’indagato al sostituto procuratore Rosario Lioniello, titolare del fascicolo aperto con l’accusa di omicidio volontario aggravato. L’interrogatorio investigativo, quello che fa la pubblica accusa durante le indagini preliminari, risale ai giorni scorsi ed è stata la prima volta che il 50enne veniva sentito dal pm. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

