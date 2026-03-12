Uccisa da un malore improvviso l' addio a Chiara | Sarai sempre al nostro fianco

Chiara Borboni, 53 anni, è deceduta improvvisamente mentre si trovava nella cabina della nave da crociera dove lavorava. La sua salma è stata rimpatriata in Italia nei giorni scorsi. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici e colleghi, che hanno espresso il loro addio alla donna con messaggi di affetto. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra chi la conosceva.

Stroncata da un malore improvviso nella cabina della nave da crociera dove lavorava. La salma di Chiara Borboni, 53 anni, è rientrata in Italia nei giorni scorsi. La donna, originaria di Botticino, è morta a metà febbraio mentre si trovava a bordo della Costa Fascinosa. La camera ardente è stata allestita alla Casa funeraria La Cattolica di Rezzato, dove amici e parenti potranno farle visita fino alle 12 di sabato 14 marzo. L’ultimo saluto sarà celebrato con rito civile alle 14 alla Casa del commiato Generali di via Bargnani, a Brescia. Il dramma si è consumato nel porto di Pointe-à-Pitre, nelle isole della Guadalupa, territorio d’oltremare francese, dove la nave era ormeggiata. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Stroncato da un malore improvviso: addio al prof Gaspare Nevola

Leggi anche: Funerali Valentino: Giammetti e Bruce, gli amori dello stilista fianco a fianco. I discorsi in chiesa: «?Il nostro cammino continuerà sempre»

Tutti gli aggiornamenti su Uccisa da un malore improvviso l'addio...

Temi più discussi: Muore a 15 anni uccisa da un infarto; Alberto Ezzechiadi ucciso da un malore nel suo laboratorio orafo. Un passante lo vede dalla vetrina e lancia l'allarme; Travolta da un furgone mentre attraversa la strada, anziana morta sul colpo; Daniela, uccisa dall'ex. Non aveva il braccialetto perché non era disponibile.

Alessandra Rotelli, la commessa simbolo del centro storico uccisa da un malore a 58 anni: «Ciao Gnagna, buon viaggio anima luminosa»BELLUNO è attonita. Come può esserlo una città che da un giorno all'altro perde uno dei suoi simboli e insieme una delle sue certezze. Alessandra Rotelli per tutti Gnagna - era un simbolo del centro ... ilgazzettino.it

Addio a Cecile, morta a soli 58 anni per un maloreMolto conosciuta e stimata in città, lascia nel dolore i due figli Addio a Cecile, morta a soli 58 anni per un malore ... laprovinciadibiella.it

Tragica beffa: Daniela uccisa con 40 coltellate dall'ex compagno 48 ore prima della consegna del braccialetto elettronico facebook

Nel frattempo e’ stata uccisa da un drone una operatrice umanitaria dell’ #Unicef in Repubblica Democratica del Congo. Dolore, sconcerto e tanta rabbia. Ma continuate pure con Garlasco e la casa nel bosco. Anzi scusate l’interruzione. #RDC x.com