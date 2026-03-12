Uccisa a mani nude dall’ex l’appello del papà | Vi chiedo di venire a Brescia

Oleksandr Malaiko, padre di Yana, ha pubblicato un appello sui social chiedendo alle persone di raggiungere il tribunale di Brescia, dove il 25 marzo si terrà l’udienza di appello per l’omicidio della figlia. Yana è stata uccisa a mani nude dall’ex fidanzato nella notte del 20 gennaio 2023 e il suo corpo è stato ritrovato poco dopo.

A breve comincerà il processo d’Appello a Brescia: "Vi chiedo di venire. Non riguarda solo Yana, ma tutte le vittime" La voce è pacata, ma ferma. Oleksandr Malaiko si rivolge alla platea dei social chiedendo di raggiungere il tribunale di Brescia, dove mercoledì 25 marzo comincerà il processo d’Appello per l’omicidio della figlia Yana, brutalmente uccisa dall’ex fidanzato la notte del 20 gennaio 2023 e ritrovata senza vita una dozzina di giorni più tardi, stipata in una valigia e nascosta in una catasta di legna e rovi ai confini tra Castiglione delle Stiviere e Lonato del Garda. “Vi chiedo di venire a Brescia”, dice l’uomo “quando le persone si uniscono, la giustizia diventa più forte”. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

