Una donna di 50 anni di Messina è stata uccisa a coltellate dall’ex compagno, che era ai domiciliari ma senza braccialetto elettronico. La vittima aveva già avuto precedenti con l’uomo, noto per la violenza. L’aggressore non ha tentato di nascondersi e si è consegnato alle forze dell’ordine dopo l’omicidio. La scena si è svolta nel suo appartamento.

Il violento non cambia, va ripudiato. Daniela Zinnanti, 50 anni, di Messina, lo aveva imparato a sue spese. Dopo aver perdonato il compagno, Santino Bonfiglio, 67 anni, che l'aveva picchiata, arrivando pure a ritirare la denuncia per violenza, Daniela, aggredita di nuovo, l'aveva denunciato e aveva chiuso in maniera definitiva la relazione. Ma lui non si dava pace e all'ennesimo tentativo di ricucire, vedendosi rifiutato in modo deciso e irrevocabile da Daniela, martedì l'ha massacrata con decine di coltellate. Daniela, denunciandolo e tagliando ogni rapporto con lui, aveva fatto tutto ciò che dal punto di vista legale era in suo potere, ma qualcosa si è inceppata nella macchina della giustizia che doveva proteggerla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Uccisa a coltellate dall'ex ai domiciliari (senza braccialetto)

