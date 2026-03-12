Ubriachi molestano tre ragazze a Porta Vescovo e una viene schiaffeggiata

Nel primo pomeriggio di giovedì 12 marzo, tre studentesse sono state molestate a Porta Vescovo da alcuni uomini visibilmente ubriachi. Una delle ragazze è stata schiaffeggiata durante l'episodio. La scena si è svolta in strada, suscitando preoccupazione tra i presenti. Nessuno è stato fermato o arrestato sul momento.

Tre studentesse, una in particolare, sono state loro malgrado protagoniste di un brutto episodio avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 12 marzo nella zona di Porta Vescovo. Mentre stavano passeggiando, le giovani sarebbero state importunate da due soggetti italiani, senza fissa dimora, che sarebbero stati alterati dall'alcol. Forse per una risposta data ad apprezzamenti volgari, una delle tre sarebbe stata schiaffeggiata da uno dei molestatori. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti, che hanno sanzionato i due uomini per secondo l'articolo 688 del codice penale, mentre al momento la giovane che ha ricevuto lo schiaffo non ha denunciato l'individuo ed è stata condotta all'ospedale di Borgo Trento per accertamenti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

