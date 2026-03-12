Tuttosport – salta un titolare per la corsa Champions

A poche ore dalla partita di Champions League contro il Bologna, la Roma di Gian Piero Gasperini si trova a dover fare i conti con l’assenza di un titolare. La squadra si prepara ad affrontare l’incontro senza uno dei suoi elementi principali, creando incertezza tra i tifosi e lo staff tecnico. La sfida si avvicina e le scelte di formazione sono ancora da definire.

2026-03-12 16:10:00 Torino, l'ultimo titolo di TS: La Roma di Gian Piero Gasperini deve fare i conti con un'assenza pesante a poche ore dal fischio d'inizio della sfida europea contro il Bologna. Manu Koné, perno del centrocampo giallorosso, non prenderà parte alla trasferta del Dall'Ara valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Il centrocampista francese ha accusato un problema di natura muscolare durante l'ultima seduta di allenamento. Già dopo la trasferta di Genova, Koné era apparso particolarmente affaticato, ma è stato il provino decisivo sostenuto questa mattina a confermare il persistere del fastidio, obbligando lo staff medico a fermarlo in via precauzionale.