Tuttosport – finale di Coppa Italia ad un passo

Nel secondo tempo, Capeta si prende l’iniziativa e con un preciso piattone destro supera Fiskerstrand, portando in vantaggio la sua squadra. La partita di Coppa Italia è ormai vicina alla conclusione e i tifosi sono in fermento. La sfida si avvicina alla sua fase cruciale, con il risultato ancora in bilico.

2026-03-11 21:06:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l'ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: Nel secondo tempo è la stessa Capeta a mettersi in proprio e, con un chirurgico piattone destro, a beffare Fiskerstrand fissando il risultato. L'unica nota stonata di giornata per le bianconere il problema fisico rimediato da Bonansea, con l'attaccante costretta ad uscire dopo soli 35?. Sfida di ritorno in programma tra due settimane, con la finale che sembra ormai ad un passo (in attesa del risultato dell'altra semifinale tra Roma ed Inter ). Ma la testa per la Juve si riproietta subito al campionato: domenica c'è da affrontare il Milan.