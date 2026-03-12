Tutto il Gargano celebra il successo del Festival del Teatro Popolare

Tutto il Gargano si è riunito per celebrare il successo del Festival del Teatro Popolare, che si è svolto sabato 14 marzo in diverse location della zona. Numerosi artisti e compagnie hanno preso parte all’evento, attirando un vasto pubblico di appassionati e curiosi. La manifestazione ha visto spettacoli di teatro tradizionale e moderno, con performance che hanno coinvolto grandi e piccoli.

VICO DEL GARGANO (Fg) – Per il gran finale, con la cerimonia di premiazione che si terrà sabato 14 marzo a partire dalle ore 19, il Festival del Teatro Popolare accoglierà idealmente tutto il Gargano. Saranno presenti Caterina Foresta, vicesindaco di Carpino; Alessandro Nobiletti, sindaco di Ischitella; Michele Di Pumpo, sindaco di Cagnano Varano; e Raffaele Di Mauro, commissario straordinario del Parco Nazionale del Gargano. A fare gli onori di casa saranno Raffaele Sciscio, sindaco di Vico del Gargano, e Rita Selvaggio, assessore comunale alla Cultura. LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE. "Sabato 14 marzo", spiega il direttore artistico...