Tutti vogliono questa vita | Il Diavolo Veste Prada 2 apre le prevendite e svela un cast stellare

Sono state aperte le prevendite per il film Il Diavolo Veste Prada 2, sequel del celebre film del 2006. La produzione è affidata a 20th Century Studios e il cast comprende attori di rilievo internazionale. L’uscita è prevista nel prossimo futuro, e l’attesa tra i fan si fa sempre più intensa. Il nuovo capitolo si inserisce nel ritorno delle produzioni cinematografiche di grande richiamo.

È tempo di rispolverare i cappotti di Chanel e prepararsi al ritorno più atteso del decennio. 20th Century Studios ha annunciato ufficialmente l’apertura delle prevendite per Il Diavolo Veste Prada 2, il sequel del cult del 2006 che ha segnato un’intera generazione. Per assicurarsi un posto in sala, i fan possono già consultare il sito ufficiale thedevilwearsprada.it, dove l’elenco dei cinema è in costante aggiornamento. A vent’anni di distanza, il miracolo si è compiuto: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano a vestire i panni di Miranda Priestly, Andy Sachs, Emily Charlton e Nigel. Ma non è solo il cast davanti... 🔗 Leggi su Universalmovies.it

