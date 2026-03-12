tutti pazzi per tina e milo le mascotte ufficiali ai giochi olimpici e paralimpici milano cortina 2026

Tina e Milo, le mascotte ufficiali dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina 2026, sono state protagoniste di un grande successo tra tifosi e visitatori. Le due figure sono state molto richieste e hanno attirato l’attenzione anche sui social, dove hanno conquistato numerosi follower. La loro popolarità si è tradotta in un rapido esaurimento delle merce in vendita e in un entusiasmo diffuso tra il pubblico presente.

Irresistibili e amatissime sono andate letteralmente a ruba tra tifosi e visitatori e, come le vere star internazionali, hanno spopolato anche sui social. Tina,( il cui nome deriva da Cortina) ha un mantello di colore chiaro e incarna la curiosità, sogna in grande ed ha una missione fondamentale: proteggere la natura. Milo, da Milano, la mascotte Paralimpica, ha il pelo più scuro. E’ nato senza una zampa, ma ha imparato a usare la coda e l’ingegno. Un esempio di tenacia e spirito indomito per gettare il cuore oltre l’ostacolo. Con loro ci sono anche sei amici, i Flo, piccoli bucaneve che fanno da corrolario al mondo delle mascotte principali e simboleggiano la rinascita e la resilienza. 🔗 Leggi su Newsagent.it

