Tutti gli appuntamenti da non perdere nel weekend a Como e dintorni

Il secondo weekend di marzo si presenta con previsioni di bel tempo e giornate senza pioggia. A Como e nei suoi dintorni si svolgono diversi eventi e appuntamenti che attirano cittadini e visitatori. Le persone interessate possono partecipare a manifestazioni culturali, mercatini e iniziative all’aperto, tutte concentrate nel centro cittadino e nelle zone limitrofe.

Secondo weekend di marzo con il meteo che promette ancora buone giornate senza pioggia. Ecco dunque i nostri suggerimenti per questo fine settimana in città. Una guida con tutti gli eventi culturali più importanti a Como e dintorni. Una guida turistica e un'attrice di "insuccesso" accompagnano quattro detenute sul massiccio del Pollino, alla ricerca del secolare Pino Loricato, simbolo di resilienza. Il cammino diventa presto un viaggio di trasformazione, fatto di incontri e cambiamenti, scandito da una musica che prende forma passo dopo passo, fino a diventare una voce collettiva capace di tenere insieme corpi, emozioni e storie diverse.

