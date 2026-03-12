Tutorial GPS 2026 tabelle titoli preferenze e non solo | a cosa fare attenzione QUESTION TIME con Quattrocchi LIVE Venerdì 13 marzo alle 14 | 30

Venerdì 13 marzo alle 14:30 si terrà un evento live con Quattrocchi dedicato al tutorial GPS 2026, in cui verranno analizzate le tabelle titoli, le preferenze e altri aspetti importanti. Fino a lunedì 16 marzo, insegnanti e supplenti potranno inserire o aggiornare per la prima volta la propria posizione nelle graduatorie provinciali per le supplenze.

Fino a lunedì 16 marzo sarà possibile inserirsi per la prima volta o aggiornare la propria posizione nelle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze).

