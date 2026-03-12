Turri 20sette | 73 bambini un centro vivo per Reggio

A Reggio Emilia, nel quartiere di via Turri, è stato riaperto ‘Turri 20sette’, uno spazio educativo che ora funziona come centro per la comunità. Sono 73 i bambini che frequentano l’area, che si propone come punto di riferimento per le attività e gli incontri del quartiere. La struttura, recentemente riqualificata, accoglie i residenti e promuove iniziative rivolte alle famiglie e ai più giovani.

Il quartiere di via Turri a Reggio Emilia vive un momento di svolta con la riapertura di 'Turri 20sette', uno spazio educativo trasformato in un vero centro per la comunità. L'inaugurazione, avvenuta ieri pomeriggio, ha la partecipazione delle autorità locali e il coinvolgimento diretto dei bambini, che hanno accolto le istituzioni con un coro improvvisato. L'intervento rientra nel progetto denominato 'Scandalosamente bello', promosso dal Comune di Reggio Emilia in collaborazione con le Farmacie Comunali Riunite e coordinato dalla Fondazione Reggio Children. La nuova struttura non si limita ad essere un semplice edificio ristrutturato, ma rappresenta un organismo vivente capace di adattarsi ai bisogni reali degli abitanti del territorio.