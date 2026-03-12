Turismo e scambio casa | a Veano l’incontro degli HomeExchange Days

A Veano si sono svolti gli “HomeExchange Days”, un evento dedicato al turismo dello scambio casa. In Emilia-Romagna, questa pratica sta crescendo come alternativa alle sistemazioni tradizionali, con un numero sempre maggiore di persone interessate a scambiare le proprie abitazioni durante le vacanze. L'incontro ha riunito operatori e appassionati del settore per discutere di questa tendenza.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) In Emilia-Romagna, lo scambio casa non è più una tendenza di nicchia, ma si sta affermando come uno dei motori emergenti del turismo locale, anche alla luce del continuo aumento dei costi delle soluzioni ricettive tradizionali. Sempre più famiglie e viaggiatori scelgono una modalità di soggiorno più sostenibile e autentica, capace di valorizzare i territori e creare connessioni tra persone. HomeExchange, la più grande comunità al mondo dedicata allo scambio casa, registra una presenza sempre più significativa sia a Piacenza sia nell’intera regione, dove registriamo (dati per l’Emilia-Romagna):? 900 scambi già organizzati per il 2026 (in crescita del 33% rispetto allo stesso periodo del 2025), pari a 12. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

