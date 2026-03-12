Tumore al pancreas | 1 su 5 casi operabili la lezione

Oggi si è verificato il decesso di una nota figura pubblica a 76 anni, vittima di un tumore al pancreas. Dai dati disponibili, solo una persona su cinque con questa diagnosi è considerata operabile. La notizia porta nuovamente all’attenzione la gravità della malattia e la percentuale limitata di casi trattabili attraverso intervento chirurgico.

La scomparsa di Enrica Bonaccorti, avvenuta oggi, 12 marzo 2026, a 76 anni, ha riposto l’attenzione sulla cruda realtà del tumore al pancreas. Questa malattia, che ha portato via un volto noto della televisione italiana, rappresenta ancora una delle sfide mediche più ardue da affrontare. La tragica fine dell’attrice e autrice è il segnale inequivocabile che, nonostante i progressi scientifici, la prognosi rimane infausta per la maggior parte dei pazienti. Il motivo principale risiede nella difficoltà di individuare la patologia nelle fasi iniziali. Quando la diagnosi avviene, spesso il cancro non è più localizzato, rendendo impossibile l’intervento chirurgico risolutivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

