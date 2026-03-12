Tudor rischia l'esonero dopo la disfatta con l’Atletico il Tottenham apre un’indagine interna

Dopo la sconfitta contro l’Atlético Madrid, il Tottenham ha deciso di avviare un’indagine interna sulla gestione tecnica di Igor Tudor. La squadra ha subito una pesante battuta d’arresto, che ha portato i dirigenti a valutare attentamente le decisioni prese dall’allenatore. Tuttavia, al momento non sono stati annunciati cambiamenti ufficiali nello staff tecnico.

Dopo la pesante sconfitta contro l’Atlético Madrid, il Tottenham ha avviato un’inchiesta interna sulla gestione tecnica di Igor Tudor. La posizione dell’allenatore croato ex Juventus è sempre più in bilico e il club valuta possibili alternative per la panchina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

