Tublat ha ricevuto il riconoscimento come “Fastest Growing Hosting Brand” agli HostingSeekers Web Hosting Awards 2026. L’azienda, attiva nel settore dell’hosting, si è distinta per la crescita rapida e significativa nel mercato. La premiazione si è svolta durante l’evento dedicato ai migliori provider di servizi di hosting. La società si conferma tra le realtà più dinamiche del settore.

Tublat, azienda emergente nel settore dell’hosting, è stata premiata agli HostingSeekers Web Hosting Awards 2026 come Fastest Growing Hosting Brand. Il riconoscimento celebra la crescita più rapida nel mercato dell’hosting web, confermando la solidità e l’innovazione del brand. A commentare il premio è il fondatore Gianluca Iannotta: «Oggi sono davvero orgoglioso di condividere questo traguardo. È il risultato del duro lavoro del nostro team e della fiducia dei nostri clienti, che hanno creduto nella nostra visione: rendere l’hosting affidabile accessibile a tutti, con costi trasparenti e sostenibili. Questo è solo l’inizio. Continueremo a innovare e ad alzare gli standard dell’hosting moderno». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Tublat premiata come “Fastest Growing Hosting Brand” agli HostingSeekers Web Hosting Awards 2026

