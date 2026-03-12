Tublat premiata come Fastest Growing Hosting Brand agli HostingSeekers Web Hosting Awards 2026
Tublat ha ricevuto il riconoscimento come “Fastest Growing Hosting Brand” agli HostingSeekers Web Hosting Awards 2026. L’azienda, attiva nel settore dell’hosting, si è distinta per la crescita rapida e significativa nel mercato. La premiazione si è svolta durante l’evento dedicato ai migliori provider di servizi di hosting. La società si conferma tra le realtà più dinamiche del settore.
Tublat, azienda emergente nel settore dell’hosting, è stata premiata agli HostingSeekers Web Hosting Awards 2026 come Fastest Growing Hosting Brand. Il riconoscimento celebra la crescita più rapida nel mercato dell’hosting web, confermando la solidità e l’innovazione del brand. A commentare il premio è il fondatore Gianluca Iannotta: «Oggi sono davvero orgoglioso di condividere questo traguardo. È il risultato del duro lavoro del nostro team e della fiducia dei nostri clienti, che hanno creduto nella nostra visione: rendere l’hosting affidabile accessibile a tutti, con costi trasparenti e sostenibili. Questo è solo l’inizio. Continueremo a innovare e ad alzare gli standard dell’hosting moderno». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Articoli correlati
Hyper Hosting: Aruba rafforza la sua offerta hosting con una soluzione top di gamma per i progetti digitali più avanzatiUna soluzione che unisce alte prestazioni, risorse dedicate, sicurezza integrata e costi certi, per chi vuole affidare i propri progetti digitali a...
Leggi anche: Infrastrutture digitali e competitività: il ruolo strategico dell’hosting