Trump | Se il prezzo del petrolio aumenta facciamo un sacco di soldi

Il presidente ha affermato che gli Stati Uniti, essendo il principale produttore di petrolio al mondo, beneficiano quando il prezzo del petrolio aumenta, sottolineando che in tali circostanze il paese realizza grandi profitti. La dichiarazione è stata riportata dall'agenzia di stampa, senza ulteriori commenti o analisi.

(Adnkronos) – "Gli Stati Uniti sono il più grande produttore di petrolio al mondo, quindi quando il prezzo del petrolio sale, noi facciamo un sacco di soldi". Parola di Donald Trump, che replica così alle preoccupazioni e pressioni crescenti negli Usa per l'aumento del prezzo della benzina provocato dal conflitto con l'Iran. "Ma la cosa. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Articoli correlati

Trump: “Se il prezzo del petrolio sale, gli Stati Uniti guadagnano”ABBONATI A DAYITALIANEWS La risposta di Trump alle preoccupazioni per il caro benzina Il presidente Donald Trump ha risposto alle crescenti...

Trump è sicuro: «L’Iran è vicino alla sconfitta, il prezzo del petrolio scenderà»Se il prezzo del greggio sale a causa del conflitto in Iran, per gli Usa non c’è alcun problema.

Trump annuncia il sequestro di una petroliera al largo delle coste venezuelane

Approfondimenti e contenuti su Trump Se il prezzo del petrolio aumenta...

Temi più discussi: La guerra in Iran sta già facendo impennare il prezzo del petrolio, ma sarà Trump a determinare quanto; Trump ha iniziato un’altra guerra del petrolio; Iran, dagli investitori una scossa a Trump: nel mirino ci sono metano, prezzi e tassi; Usa preleveranno 172 milioni barili petrolio da riserve strategiche.

Iran: Trump, se prezzo petrolio sale, Usa piu' ricchiMa la cosa piu' importante e' fermare l'impero del male (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 12 mar - Gli Stati Uniti sono il piu' grande ... ilsole24ore.com

Petrolio, Trump: Usa primo produttore al mondo, guadagniamo un sacco di soldi se i prezzi salgonoIl ministero dell'Ambiente conferma, l'Italia rilascia quasi 10 milioni di barili di petrolio dalle riserve L'Italia parteciperà al rilascio coordinato di una quota delle proprie riserve petrolifere d ... msn.com

#Mondiali #Trump “La Nazionale di calcio iraniana è benvenuta, ma credo non sia opportuno che siano lì per la loro vita e per la loro sicurezza”. Il presidente Usa lo ha scritto su Truth. - facebook.com facebook

Trump regala scarpe a tutti i ministri. Sono di taglie sbagliate, ma le indossano lo stesso: "Hanno paura di non farlo" x.com