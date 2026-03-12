Trump protegge le atlete iraniane | l’Australia offre rifugio

L’Australia ha deciso di offrire rifugio alle atlete iraniane che si erano trovate in difficoltà, proteggendole da eventuali ritorsioni. Nel frattempo, il governo iraniano ha impedito alla nazionale di partecipare ai prossimi Mondiali di calcio, un evento che coinvolge direttamente la squadra e la politica internazionale. La vicenda mette in luce le tensioni tra i due Paesi e le recenti decisioni delle autorità sportive.

L'assenza della nazionale iraniana ai prossimi Mondiali segna un punto di svolta, non solo sportivo ma geopolitico. Il presidente americano Donald Trump ha espresso una posizione chiara: la squadra è benvenuta in teoria, ma la loro presenza fisica sul campo potrebbe mettere a rischio la vita degli atleti. Questa decisione emerge da un contesto di tensione tra il regime teocratico e i diritti individuali, dove lo sport diventa lo scenario di conflitti più ampi. La sicurezza dei calciatori, sia uomini che donne, è posta al centro del dibattito internazionale. La Doppia Faccia dell'Intervento Americano. Il capo di Stato Usa mantiene un approccio bifronte verso Teheran.