Trump ed Epstein in stile Titanic | la nuova statua a Washington fa infuriare la Casa Bianca

Una nuova statua a Washington DC rappresenta insieme Donald Trump e Jeffrey Epstein, posizionandosi vicino a Capitol Hill. L’opera ha suscitato reazioni forti e critiche da parte della Casa Bianca, che si è detta infuriata per la presenza della scultura in quella zona. La statua raffigura i due uomini in modo particolare, attirando immediatamente l’attenzione di passanti e media.

Una statua che raffigura Donald Trump e Jeffrey Epstein è apparsa a Washington DC, vicino a Capitol Hill. Il presidente degli Stati Uniti e il finanziere pedofilo morto suicida sono raffigurati nei panni di Jack e Rose, i due innamorati protagonisti dell’iconico film Titanic. L’opera d’arte di protesta – alta 3,6 metri – è stata intitolata King of the World (Il re del mondo) e ricrea l’iconica posa del film sul ponte della nave. La statua è stata realizzata dal collettivo di artisti anonimi “The Secret Handshake”, gli stessi dietro l’ultima statua che ritraeva Trump ed Epstein mano nella mano. Si ipotizza che sempre lo stesso gruppo di... 🔗 Leggi su Open.online

Trump abbraccia Epstein come Jack con Rose nel film ‘Titanic’. Spunta una nuova statua a WashingtonRoma, 11 marzo 2026 - In attesa che si apra del tutto il vaso di pandora degli Epstein File, non mancano le prese in giro, sul web e fuori.

Installata una statua che ritrae Trump ed Epstein nella posa di Titanic sul National Mall: scandalo a WashingtonSul National Mall di Washington DC, nel cuore simbolico della democrazia americana, è apparsa una statua destinata a far discutere.

