Trump è sicuro | L’Iran è vicino alla sconfitta il prezzo del petrolio scenderà

Durante una visita in Kentucky e Ohio, l’ex presidente ha dichiarato che l’Iran è vicino alla sconfitta e ha affermato che il prezzo del petrolio scenderà. Ha inoltre spiegato che, in caso di aumento dei prezzi del greggio causato dal conflitto in Iran, gli Stati Uniti preleveranno una quantità di petrolio dalle riserve nazionali. Le sue parole si sono concentrate sui risultati economici ottenuti finora.

Se il prezzo del greggio sale a causa del conflitto in Iran, per gli Usa non c'è alcun problema. «Preleveremo un po' di petrolio dalle riserve degli Stati Uniti», ha spiegato Donald Trump durante una visita in Kentucky e in Ohio, per promuovere i risultati economici raggiunti finora. Poi ha aggiunto: «Lasciatemi dire che abbiamo vinto. Sapete, non si dice mai troppo presto, ma nella prima ora era tutto finito. Abbiamo un grande esercito, ma non pensavo che l'avrei usato così tanto». Il presidente: "Dobbiamo ancora finire il lavoro, ma l'Iran è al capolinea". Nonostante il duro colpo subito da Teheran, l'inquilino della Casa Bianca ha affermato che «dobbiamo ancora finire il lavoro.

