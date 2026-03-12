Trump | Dobbiamo finire il lavoro Missile iraniano sulla base italiana

Gli Usa non hanno "praticamente più nulla da colpire" in Iran, la guerra finirà "presto". Donald Trump ripete che le operazioni militari contro la Repubblica islamica potrebbero concludersi rapidamente e cerca di rassicurare il Paese, mentre crescono i timori per la crisi economica globale causata dal conflitto. "Sta andando alla grande. Siamo molto in anticipo sui tempi previsti. Abbiamo causato più danni di quanto pensassimo possibile, anche nel periodo iniziale di sei settimane", dice il presidente ad Axios, sostenendo che "quando voglio che finisca, finirà". E parlando con i giornalisti insiste che "quasi tutto l'Iran è stato distrutto" e l'esercito Usa "sta colpendo molto duramente", ma "non abbiamo ancora finito". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

