Truffe sui finanziamenti alle imprese | sequestrati 21 milioni di euro a Banca Progetto e al broker Marco Savio

Sono stati sequestrati oltre 21 milioni di euro tra Banca Progetto e il broker Marco Savio. La misura riguarda fondi legati a un'indagine sulle truffe sui finanziamenti alle imprese. Le autorità hanno disposto il sequestro preventivo, coinvolgendo direttamente gli enti e le persone coinvolte in questa operazione. La vicenda si inserisce in un quadro di controlli e verifiche in corso.

Banca Progetto, i grandi istituti scrivono ai commissari: chiesti chiarimenti sull’indagine e sull’impatto delle confischeIntesa, Unicredit, Mps, Bpm e Bper avrebbero chiesto lumi ai commissari di Banca Progetto sulle indagini in corso. Al centro della lettera l’impatto delle confische sul salvataggio. I timori degli ist ... milanofinanza.it

Nuovo sequestro a Banca Progetto, le ombre sul piano di salvataggio x.com

