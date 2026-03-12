Truffe online | due arresti per auto e case finte

Due persone sono state denunciate dai Carabinieri di Solofra per aver messo in atto truffe online utilizzando annunci falsi relativi a auto e case. L'uomo, proveniente dalla provincia di Varese, e la donna, residente nella provincia di Napoli, sono coinvolti in un'indagine sulle frodi commesse attraverso piattaforme digitali. I dettagli delle operazioni sono stati resi noti dalle forze dell'ordine.

Due persone, un uomo originario della provincia di Varese e una donna residente nella provincia di Napoli, sono state formalmente denunciate dai Carabinieri della Compagnia di Solofra per reati di truffa commessi tramite annunci online ingannevoli. Le indagini hanno portato all'identificazione dei colpevoli coinvolti in due episodi distinti: uno riguardante la vendita fittizia di un'autovettura a una cittadina di Montoro e l'altro relativo alla locazione inesistente di una casa vacanze a Bucarest. Nel primo caso, il soggetto maschile ha pubblicato su una piattaforma digitale un annuncio di vendita di un veicolo che non esisteva realmente, ingannando una vittima di Montoro che ha versato 300 euro come caparra prima che l'inserzionista scomparisse senza lasciare traccia.