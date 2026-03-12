Truffa Sangalli | non aprire a chi porta i sacchi

Una banda di truffatori sta tentando di infiltrarsi nelle case dei residenti di Monza presentandosi come dipendenti dell’Impresa Sangalli. Chi si trova davanti persone che portano sacchi o altri materiali simili viene avvertito di non aprire la porta e di segnalare immediatamente l’accaduto alle forze dell’ordine. Le autorità raccomandano attenzione e prudenza in queste situazioni.

Una rete di truffatori sta cercando di entrare nelle abitazioni dei cittadini monzesi fingendosi dipendenti dell'Impresa Sangalli. L'obiettivo è ottenere l'accesso ai domicili privati con la scusa della consegna di sacchetti e contenitori per la raccolta differenziata. L'allarme è stato lanciato ufficialmente dall'azienda stessa che gestisce il servizio rifiuti, avvisando la popolazione attraverso canali digitali come Telegram. La situazione richiede massima vigilanza da parte di tutti gli abitanti della città. I malintenzionati utilizzano un copione preciso: si presentano come personale autorizzato che deve consegnare attrezzature a domicilio.