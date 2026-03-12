Un uomo della provincia di Napoli ha concluso le indagini preliminari per aver truffato un’anziana di Mesagne, sottraendole 900 euro tramite una telefonata. La vittima, un’85enne, è stata indotta a consegnare il denaro senza rendersene conto. La vicenda riguarda un episodio di truffa telefonica avvenuto di recente, che ha portato all’avvio delle procedure giudiziarie.

Un cittadino della provincia di Napoli ha chiudersi le indagini preliminari per una truffa aggravata ai danni di un’anziana di Mesagne. L’episodio, risalente a luglio 2025, ha portato al sequestro di 900 euro sottratti con la tecnica del finto incidente stradale. La vittima, una signora di 85 anni residente nel comune mesagnese, è stata indotta a credere che sua figlia fosse coinvolta in un sinistro e trattenuta dalle forze dell’ordine. I complici hanno utilizzato una recitazione telefonica complessa per ottenere il denaro. L’attività investigativa svolta dal commissariato di Mesagne, sotto la guida del vice questore Giuseppe Massaro, ha permesso di identificare l’autore del reato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffa al telefono: 900 euro rubati a un’85enne

Articoli correlati

Accusato di aver truffato un'85enne spillandole 900 euro: chiuse le indaginiL'episodio sul quale hanno fatto luce i poliziotti del commissariato risale al luglio 2025: l'indagato e altri complici hanno usato la tecnica del...

Finto carabiniere al telefono: 63.900 euro spariti dal conto di una 68enneUna telefonata, una voce sicura dall’altra parte del filo e la paura per un familiare nei guai.

Altri aggiornamenti su Truffa al telefono 900 euro rubati a...

Temi più discussi: Con l'IA truffati 560 milioni di euro a oltre 4 milioni di italiani; Mi presti 900 euro per il dentista?: la nuova truffa viaggia su WhatsApp da profili reali. Allarme in provincia; Tenta la truffa a un’anziana fingendosi carabiniere: arrestato 19enne a Firenze.

Truffe al telefono, non fidatevi di quella voce. E’ l’intelligenza artificialeAl telefono sembra un parente, un amico, oppure un personaggio famoso, però non è lui. L’Intelligenza artificiale riesce a riprodurne fedelmente le caratteristiche sonore. E il pericolo truffa è più ... panorama.it

Telemarketing, perché le truffe al telefono continuano e cosa sta facendo il governoTelemarketing e telefonate insistenti, in alcuni casi con il rischio di truffe per chi le riceve, sono sempre più frequenti nel quotidiano, per chiunque abbia una scheda sim. Il registro delle ... tg24.sky.it

#attentialletruffe Sarò ripetitiva ma preferisco parlarvi delle varie modalità di truffa per non caderci. Una signora di Firenze, contattata telefonicamente da un finto carabiniere, viene informata di un'avvenuta rapina con la targa della macchina del marito in una g facebook

Si allarga ulteriormente l'inchiesta su Banca Progetto: nelle scorse ore la Guardia di Finanza di Brescia, coordinati dalla Procura bresciana, ha sequestrato 21 milioni di euro per presunta truffa aggravata finalizzata a ottenere finanziamenti pubblici x.com