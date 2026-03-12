Trovato in possesso di hashish e quasi 5 mila euro | arrestato minorenne

Un minorenne è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di circa 300 grammi di hashish e di quasi 5 mila euro. Durante una perquisizione personale in strada e un controllo nell’abitazione del ragazzo, sono stati sequestrati droga e denaro. L’arresto è avvenuto in seguito ai controlli delle forze dell’ordine. Il minorenne è stato trasferito in una struttura di detenzione minorile.

Fra le tasche, controllate durante una perquisizione personale fatta per strada, e l'abitazione dove risiedeva aveva circa 300 grammi di hashish. Ma anche poco meno di 5 mila euro. È per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio che è stato arrestato, dai carabinieri, un.