trovato fuori regione il 51enne scomparso

Dopo quarantotto ore di ricerche, Luca Puccetta, 51enne di Passignano sul Trasimeno, è stato trovato fuori regione. La scomparsa dell’uomo, avvenuta lunedì mattina, aveva generato preoccupazione tra familiari e amici. Le ricerche, condotte dalle forze dell’ordine, si sono concluse positivamente quando il 51enne è stato rintracciato lontano dalla sua città.

PASSIGNANO - Si sono concluse nel migliore dei modi le quarantotto ore di angoscia per la scomparsa di Luca Puccetta, il cinquantunenne di Passignano sul Trasimeno di cui si erano perse le tracce lunedì mattina. L’uomo è stato rintracciato nella mattinata di mercoledì a Firenze, mettendo fine a una mobilitazione che aveva visto impegnati ininterrottamente Vigili del Fuoco, Carabinieri e volontari della Protezione Civile. A dare la conferma ufficiale del ritrovamento è stato il sindaco Sandro Pasquali, che ha mantenuto i contatti diretti con le autorità e i congiunti dello scomparso. Puccetta si troverebbe in buone condizioni generali e avrebbe già avuto un primo colloquio telefonico con i propri familiari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

