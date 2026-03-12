La sede di Emergency in via Santa Croce 19 a Milano ospita dal 5 al 17 marzo 2026 una rassegna culturale intitolata

La sede di Emergency in via Santa Croce 19 a Milano ospita dal 5 al 17 marzo 2026 la rassegna culturale Trovare le parole, un ciclo di incontri gratuiti dedicati al ripudio della guerra. Quattro appuntamenti vedranno protagonisti autori, docenti e operatori umanitari discutere di empatia selettiva, conflitti dimenticati come quello del Sudan, disarmo volontario e il ruolo dell’architettura nel ricostruire la dignità umana. In un periodo segnato da tensioni globali, l’iniziativa punta a trasformare il dibattito pubblico attraverso dialoghi concreti che colleghino la crisi morale occidentale con le realtà dei campi profughi e delle zone di conflitto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trovare le parole: 4 incontri contro la guerra

