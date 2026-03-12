Trovare le parole | 4 incontri contro la guerra

Da ameve.eu 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La sede di Emergency in via Santa Croce 19 a Milano ospita dal 5 al 17 marzo 2026 una rassegna culturale intitolata

La sede di Emergency in via Santa Croce 19 a Milano ospita dal 5 al 17 marzo 2026 la rassegna culturale Trovare le parole, un ciclo di incontri gratuiti dedicati al ripudio della guerra. Quattro appuntamenti vedranno protagonisti autori, docenti e operatori umanitari discutere di empatia selettiva, conflitti dimenticati come quello del Sudan, disarmo volontario e il ruolo dell’architettura nel ricostruire la dignità umana. In un periodo segnato da tensioni globali, l’iniziativa punta a trasformare il dibattito pubblico attraverso dialoghi concreti che colleghino la crisi morale occidentale con le realtà dei campi profughi e delle zone di conflitto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

trovare le parole 4 incontri contro la guerra
© Ameve.eu - Trovare le parole: 4 incontri contro la guerra

Articoli correlati

“Trovare le parole", dialoghi per ripudiare la guerra - Emergency MilanoDal 5 al 17 marzo torna a Casa EMERGENCY la rassegna culturale “Trovare le parole” che con una serie di incontri e dibattiti animerà la sede...

Emergency, dall’installazione per i morti di Gaza agli appuntamenti culturali: “Trovare le parole” e ripudiare la guerraMilano, 5 marzo 2026 – Un'installazione di impatto emotivo e di grande valore educativo, sociale e politico per rendere visibile ciò che non deve...

Taiwan, la nation interdite

Video Taiwan, la nation interdite

Approfondimenti e contenuti su Trovare le parole 4 incontri contro la...

Discussioni sull' argomento Obesità, come intervenire nei più piccoli (e trovare le parole giuste per parlarne); Trovare le parole contro la guerra: a Casa Emergency l’installazione per i bimbi di Gaza; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Suggerimenti di NYT Connections oggi: indizi, risposte per il 4 marzo 2026.

Obesità, come intervenire nei più piccoli (e trovare le parole giuste per parlarne)Dalle strategie più nuove per risolvere l’eccesso di peso al modo più inclusivo e corretto per contrastare gli stereotipi, gli strumenti per affrontare la malattia nei bambini ... corriere.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.