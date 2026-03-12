Trofeo Csen | Cobra Zendokai vince oro e due argenti

Il palasport di Caramagna Piemonte ha ospitato domenica 1 marzo il terzo Trofeo Csen Piemonte, una competizione organizzata dalla Csen. Alla manifestazione hanno partecipato diverse società di arti marziali, con l’Asd Cobra Zendokai Novara che si è distinta ottenendo un oro e due argenti. La giornata ha visto la presenza di atleti, giudici e spettatori, tutti coinvolti nell’evento sportivo.

Il palasport comunale di Caramagna Piemonte ha ospitato domenica 1 marzo l'edizione del terzo Trofeo Csen Piemonte, un evento che ha messo in luce la costanza dell'Asd Cobra Zendokai Novara. La società novarese ha ottenuto un risultato tangibile con un oro, due argenti e una coppa societaria, confermando il valore del lavoro svolto sul territorio. L'impegno si è concretizzato attraverso le prestazioni di Chifu Ioan Daniele e Peretti Riccardo, atleti che hanno rappresentato la squadra nelle diverse specialità.

