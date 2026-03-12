Una piazza si è riempita di tifosi che hanno indossato maglie arancioni e si sono radunati in attesa di celebrare la vittoria in coppa. La gente ha formato lunghe code per scattare selfie e scambiare sorrisi, creando un'atmosfera di festa e allegria. La giornata si è svolta senza incidenti, con tutti intenti a condividere il momento di gioia collettiva.

Una piazza piena di colore arancione, sorrisi, emozione e tanta voglia di festeggiare insieme. È stata questa l’atmosfera che ieri ha accompagnato il pomeriggio all’ Orange Shop, dove tantissimi tifosi si sono ritrovati per salutare da vicino i protagonisti della vittoria della Coppa Italia di Serie D, conquistata sabato scorso dalla Pistoiese. Dalle 17 alle 19 lo store si è trasformato in un punto d’incontro per tutta la famiglia arancione. Al centro dell’attenzione il trofeo vinto ad Ancona, esposto all’esterno del negozio e accolto con entusiasmo da una folla di sostenitori arrivati per ammirarla e per condividere con la squadra la gioia di un successo storico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tripudio arancione per la Coppa. Tifosi in coda per selfie e maglie

Articoli correlati

Tripudio Atalanta! Splendido 3-0 sulla Juve, è in semifinale di Coppa ItaliaApre il rigore di Scamacca, nel secondo tempo sigillano i subentrati Kamaldeen e Pasalic.

Darderi, che entusiasmo a Santiago: selfie e autografi con i tifosiDopo la vittoria negli ottavi di finale dell'Atp 250 di Santiago contro l'argentino Navone, Luciano Darderi ha regalato foto e autografi ai tanti...

Tutto quello che riguarda Tripudio arancione

Discussioni sull' argomento Tripudio arancione per la Coppa. Tifosi in coda per selfie e maglie; Tripudio al Ferraris, vittoria con la Roma; Volta Mantovana, tripudio di colori per il Carnevale del Capunsel; Oppido Mamertina, successo straordinario per il Carnevale: un tripudio di colori, musica e partecipazione.

SPAGHETTI CON PESCE SPADA E ASPARAGI, un tripudio di sapori che rendono questo piatto indimenticabile … - facebook.com facebook