Durante i campionati italiani indoor ad Ancona dal 5 all’8 marzo, Remo Marchioni, atleta master di 91 anni, ha conquistato tre medaglie d’oro, portando avanti la sua lunga serie di successi. La collezione di medaglie dell’atleta continua a espandersi, dopo aver stabilito record mondiali a squadre a febbraio. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati di sport.

La collezione di medaglie di Remo Marchioni non smette di crescere. Dopo i record mondiali a squadre di febbraio, lo scorso fine settimana il campione master di 91 anni si è aggiudicato altri 3 ori ai campionati Italiani indoor, disputati ad Ancona dal 5 all’8 marzo scorso. Marchioni, gaggese di nascita e porrettano di residenza, è riuscito a salire sul gradino più alto del podio per ben tre volte, raggiungendo per primo il traguardo nei 60, 200 e 400 metri, mettendo a segno una ‘tripletta’ di quelle che non si dimenticano. "Sebbene ormai abbia una certa confidenza con le vittorie – scherza il corridore – un mese come quello appena trascorso non si dimentica in fretta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Triplete azzurro di Marchioni ad Ancona

