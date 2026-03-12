Il 17 marzo, al Generali Convention Center di Trieste, si svolgerà il trentennale dell’InCE, con la partecipazione di ministri degli esteri provenienti da diversi paesi europei. L’evento vede l’Ucraina come paese guida, in occasione di questa ricorrenza. La conferenza riunisce rappresentanti diplomatici e ufficiali di vari stati per celebrare i trent’anni dell’organizzazione.

Il prossimo 17 marzo, al Generali Convention Center di Trieste, si terrà il trentennale dell’InCE con una lista confermata di ministri degli esteri provenienti da mezza Europa. Tra i nomi già assicurati spicca Andrii Sybiha, capo della diplomazia ucraina, mentre la partecipazione di delegazioni mediorientali resta incerta a causa del conflitto in corso in Iran. L’evento, che celebra tre decenni di attività dell’Istituto Affari Internazionali, promette di definire le future direzioni del corridoio IMEC, un progetto strategico che potrebbe trasformare il ruolo di Trieste come snodo logistico tra l’India e l’Unione Europea. Nonostante le tensioni geopolitiche che bloccano alcuni ospiti, l’organizzazione ha già fissato un programma denso di saluti istituzionali e panel tecnici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trieste accoglie ministri: l’Ucraina guida il trentennale

Articoli correlati

Ministri da mezza Europa e interessi mondiali: per l'evento a Trieste c'è una prima lista di ospitiSe il grande evento sul corridoio Imec fa ancora i conti con la guerra in Iran, conflitto che per il momento blocca gli ospiti dei paesi...