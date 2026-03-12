Tricolori di marcia Antonelli ancora sul podio

Michele Antonelli ha partecipato alla gara di marcia sulla distanza della mezza maratona e si è piazzato ancora sul podio. La competizione si è svolta con numerosi atleti in gara, e Antonelli ha concluso la sua performance tra i primi. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi marciatori provenienti da varie regioni. La premiazione si è svolta al termine della gara.

Michele Antonelli debutta alla grande nella nuova distanza della mezza maratona di marcia. Il portacolori del Centro sportivo Aeronautica conquista infatti la medaglia di bronzo ad Alessandria dove si è disputato il Campionato italiano individuale assoluto vinto da Riccardo Orsoni e secondo posto per Gianluca Picchiottino, entrambi delle Fiamme Gialle. Un risultato importante per il maceratese che negli ultimi due anni ha ottenuto, con la nazionale, nella 20 km, prima il bronzo nel Mondiale a squadre di Antalya e poi l’argento nel campionato europeo a squadre di Podebrady. Questo podio apre la strada ad una convocazione per i Mondiali Team previsti in Brasile per il 12 aprile; per lui sarebbe la quinta partecipazione a questo evento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tricolori di marcia. Antonelli ancora sul podio Articoli correlati Formula 1, Gp Australia: doppietta Mercedes con Russell e Antonelli. Sul podio anche la Ferrari di LeclercMELBOURNE – Mercedes prima e seconda nel Gran Premio d’Australia, appuntamento inaugurale della stagione di Formula 1 2026. L’azzardo Ferrari non paga, doppietta Mercedes a Melbourne: trionfa Russell, Antonelli 2°, Leclerc sul podioNel GP d’Australia della F1 2026 la Mercedes apre la nuova era con una doppietta: vince Russell, secondo Antonelli. Una selezione di notizie su Tricolori di marcia Antonelli ancora... Discussioni sull' argomento Marcia: mezza tricolore per Orsoni e Fiorini; Marcia da Copertina tra Frigerio e Tricolori; LIVE Atletica, Campionati Italiani marcia 2026 in DIRETTA: Alex Schwazer penalizzato dai giudici, titoli a Fiorini ed Orsoni; Yamaha R9 debutta a Vallelunga: Antonelli vola nei test CIV 2026, Ducati Panigale V2 alle spalle. Alla Notte delle Idrovore Tricolori, alla Chiusa dei Monaci. Un momento suggestivo che unisce memoria, tecnologia e valorizzazione del territorio, ricordando il grande lavoro di bonifica che nel tempo ha reso possibile lo sviluppo e la tutela della nostra terra. facebook IIS “Castigliano” di Asti con le Frecce Tricolori: esperienze di cameratismo necessarie x.com