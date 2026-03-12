Treviso | i giovani diventano ambasciatori del commercio

A Treviso, il sindaco ha lanciato un progetto per coinvolgere i giovani, in particolare la generazione Z e gli influencer digitali, con l’obiettivo di rilanciare il commercio locale. La strategia prevede l’utilizzo di figure giovani per promuovere le attività commerciali della città e attirare l’attenzione su negozi e servizi. L’iniziativa si inserisce in un piano più ampio di riattivazione del centro cittadino.

Nel cuore di Treviso, il sindaco Mario Conte ha avviato una strategia per rivitalizzare il commercio locale coinvolgendo la generazione Z e gli influencer digitali. La proposta, lanciata mercoledì 11 marzo 2026 presso Ca’ Robegan in collaborazione con Ascom, punta a trasformare i social network in strumenti di promozione per le attività del centro storico. L’obiettivo è invertire la tendenza delle chiusure di negozi all’interno delle Mura, utilizzando il linguaggio dei giovani per raccontare il valore storico delle botteghe. Dal digitale alla vetrina: una nuova alleanza generazionale. La sfida economica che si profila non riguarda solo la vendita di prodotti, ma la sopravvivenza stessa degli spazi commerciali tradizionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

