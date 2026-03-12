Treviglio torna Miracol si grida

A Treviglio torna “Miracol si grida”, un evento che trasporta i partecipanti nel 1522, anno in cui il generale francese Odet de Foix, visconte di Lautrec, minacciò di distruggere la città. Secondo la tradizione, le lacrime della Madonna avrebbero fermato l’esercito e salvato Treviglio. La manifestazione ricorda quel momento storico attraverso rievocazioni e cerimonie che coinvolgono la comunità locale.

Treviglio. Un salto indietro nel tempo, fino al 1522. A quando il generale francese Odet de Foix, visconte di Lautrec, minacciava di distruggere la città e, secondo la tradizione, le lacrime della Madonna fermarono l’esercito salvando Treviglio. L’episodio verrà riproposto domenica 29 marzo, dalle 14.30, con “ Miracol si grida ”, rievocazione storica giunta alla 19esima edizione. La manifestazione, organizzata dalla Pro loco con il sostegno dell’amministrazione comunale, porterà nel centro cittadino un centinaio di figuranti tra popolani, religiosi e nobili. Il corteo attraverserà alcune vie del centro fino alla scena conclusiva davanti al Santuario della Madonna delle Lacrime. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati La Tav Treviglio torna alla vittoria in trasferta: espugnata PiacenzaLa TAV Treviglio ritrova il sorriso, l’appuntamento con i due punti e doma i lupi della Bakery. La Tav Treviglio torna alla vittoria: battuta Agrigento al PalaFacchettiI biancoversi con una prova di squadra superano i siculi e restano nel gruppone al quarto posto: settimana prossima scontro diretto a San Vendemiano,...