Treno merci carico di mezzi militari in transito il movimento No Base blocca la stazione di Pisa

Una sera alla stazione di Pisa Centrale, un treno merci carico di mezzi militari si è fermato in transito mentre il movimento No Base organizzava una protesta. La manifestazione ha causato il blocco della circolazione ferroviaria per più di un’ora e mezzo, creando caos e tensioni tra i presenti. La stazione è rimasta inattiva durante il periodo di interruzione.

PISA – Serata di caos e forti tensioni alla stazione di Pisa Centrale, dove la circolazione ferroviaria è rimasta paralizzata per oltre un'ora e mezzo a causa di un'improvvisa protesta del movimento pacifista e antimilitarista No Base. L'azione è scattata intorno alle 18,30, quando alcune decine di manifestanti hanno fatto irruzione nell'area ferroviaria occupando i binari 3 e 4. L'obiettivo del blitz era il blocco di un treno merci carico di mezzi militari, fermo nello scalo pisano e ritenuto dai contestatori un simbolo del coinvolgimento logistico del territorio nei conflitti internazionali. L'invasione dei binari ha costretto le autorità a sospendere immediatamente ogni movimento ferroviario per ragioni di sicurezza, congelando di fatto uno dei nodi più importanti della rete toscana.