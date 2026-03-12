Trenitalia | 7 miliardi e 9.000 treni per il nuovo futuro

Durante la quinta edizione di LetExpo a Verona, in corso fino al 13 marzo 2026, è stato presentato il piano di Trenitalia che prevede investimenti di 7 miliardi di euro e l’acquisto di 9.000 treni. La manifestazione vede la partecipazione di Gianpiero Strisciuglio, che ha illustrato le strategie per il settore ferroviario italiano. L’evento riunisce aziende, istituzioni e professionisti del settore trasporti.

La presenza di Gianpiero Strisciuglio alla quinta edizione di LetExpo, in corso a Verona fino al 13 marzo 2026, segna una tappa cruciale per il futuro del trasporto ferroviario nazionale. L'amministratore delegato di Trenitalia ha sottolineato l'importanza dell'ingresso nel gruppo Alis come momento fondante per la nuova strategia industriale. Con circa 1.300 cantieri attivi quotidianamente sull'infrastruttura e quasi 9.000 treni che circolano ogni giorno, il settore si prepara a completare entro il 2027 il percorso di rinnovamento della flotta regionale. Il piano industriale punta su due pilastri fondamentali: l'intermodalità e la sostenibilità ambientale.