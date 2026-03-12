Tredicimila braccialetti attivi oltre la metà anti stalking | monitorata anche la vittima il dispositivo dà alert se l’aggressore si avvicina

Sono più di 13.000 i braccialetti elettronici attivi nel paese, con oltre la metà destinata a prevenire situazioni di stalking. Il dispositivo monitora anche la vittima e invia un allarme se l’aggressore si avvicina. I dati sono stati forniti dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, aggiornati fino a oggi.

Sono oltre 13mila i braccialetti elettronici attivi. Secondo quanto si apprende dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza ad oggi sono esattamente 13.188, di cui più della metà (6.624) anti-stalking. In questo caso, oltre al tracciamento della persona interessata, viene monitorata anche la potenziale vittima di un’aggressione. Quest’ultima è, perciò, dotata di un dispositivo che rileva la presenza dello stalker nelle vicinanze, generando un alert alle forze dell’ordine preposte al controllo. Il braccialetto elettronico, infatti, è uno strumento utilizzato per il monitoraggio di persone sottoposte a misure alternative al carcere, come ad esempio arresti domiciliari, allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tredicimila braccialetti attivi, oltre la metà anti stalking: monitorata anche la vittima, il dispositivo dà alert se l’aggressore si avvicina Articoli correlati Si avvicina troppo alla ex e suona l'allarme anti-stalking: 46enne arrestatoLa Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 46enne originario della Romania per violazione del provvedimento di allontanamento ai luoghi... Si attiva l'allarme automatico anti-stalking, arrestato in discoteca un ventenne ossessionato da una coetaneaL’attivazione dell’allarme anti-stalking è arrivato nel cuore della notte, intorno alle 3.