Tre ori per i bresciani Olympia Athletic Team regina paralimpica della mezza maratona

Ai Campionati Italiani paralimpici di mezza maratona, l'Olympia Athletic Team ha conquistato tre medaglie d'oro. La gara si è svolta in Italia e ha visto protagonisti gli atleti della squadra, che hanno ottenuto risultati di rilievo in questa competizione nazionale. La manifestazione ha attirato l’attenzione di pubblico e media, confermando la presenza della squadra in questa disciplina.

Il Campionato Italiano paralimpico di mezza maratona è stata la cornice di una nuova impresa dell' Olympia Athletic Team. Nella prova tricolore che si è svolta a Brescia, infatti, la società guidata dal presidente Andrea Boroni si è presentata con tre atleti ed ha conquistato altrettante medaglie d'oro. Un tris vincente di assoluto prestigio, firmato da Nicola Rocca (T46), Giovanni Pili D'Ottavio (T12) e da Maria Cristina Nuti (T38). Comprensibile la soddisfazione dei tre portacolori di Olympia, che sono riusciti a salire sul gradino più alto del podio nonostante una gara impegnativa ed una concorrenza accreditata, ma una gioia del tutto speciale è stata vissuta dalla Nuti, che è pure riuscita a realizzare il nuovo record italiano.