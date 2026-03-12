Tre bellissimi libri per immergersi nel clima della primavera

Da quicomo.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo a conservare il piacere di leggere. Dunque, ogni settimana, insieme a Martina Fasola del Libraccio di Como, che già collabora alla rassegna culturale Strade Blu Live. La magia di un libro è. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Articoli correlati

Tre nuovi e bellissimi libri per avvicinarsi alla primavera viaggiandoFughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo a conservare il piacere di leggere.

Tre nuovi e bellissimi libri per continuare a viaggiare anche nel 2026Fughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo a conservare il piacere di leggere.

Tutti gli aggiornamenti su Tre bellissimi

Temi più discussi: Tre nuovi e bellissimi libri per avvicinarsi alla primavera viaggiando; Top Tre, i migliori dischi in uscita questa settimana: il ritorno di Morrissey; Da giovedì al cinema, un grande film ogni settimana: Il bene comune; Da giovedì al cinema, un grande film ogni settimana: La lezione.

tre bellissimi libri perTre bellissimi libri per immergersi nel clima della primaveraFughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo a conservare il piacere di leggere. Dunque, ogni settimana, insieme a Martina Fasola del Librac ... quicomo.it

Tre nuovi e bellissimi libri per avvicinarsi alla primavera viaggiandoFughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo a conservare il piacere di leggere. Dunque, ogni settimana, insieme a Martina Fasola del Librac ... quicomo.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.